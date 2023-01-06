Kürekte 2023 Sezonu Başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Spor Tesisleri’nde düzenlenecek Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda Türkiye’nin pek çok ilinden katılacak 37 kulüp ve 600’den fazla sporcu mücadele edecek. Yarışlarda U15, U17, U19, U23, Büyükler ve Master kategorilerinde sporcular 1000 ve 2000 metrelik yarışlarda derece için ter dökecek.

Yarışlar öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, heyecanla yeni bir sezona başladıklarını ifade etti. Cumhuriyetin 100 yılının verdiği coşku ile ergometre yarışlarının yapılacağını söyleyen Erhan Ertürk, yarışlara katılacak kulüp ve sporculara başarılar diledi. Erhan Ertürk: “İlk startı İstanbul’da ergometre yarışları ile vereceğiz. Bir asrı devireceğimiz bu yıl, gerçekleştireceğimiz tüm etkinlikleri 100 Yılımıza yaraşır şekilde gerçekleştireceğiz. Bizle aynı heyecana sahip herkesi yarışları izlemeye davet ediyoruz. Şimdiden yarışacak tüm sporcularımıza başarılar dilerim" dedi.

Salon Kürek Yarışları; ilk kez 1982 yılında gerçekleştirilen ve uzun yıllardır yapılan, spor salonunda yan yana konumlanan ergometre aletlerini kullanan sporcuların, çektikleri mesafeyi en kısa sürede bitirmesi prensibine dayalı olarak yapılan ve bilgisayar tabanlı olarak ölçülebilen kürek sporu yarışlarına verilen genel isimdir.

Vira Haber