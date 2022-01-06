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İMEAK DTO’ya Önemli Ziyaret

İMEAK DTO’ya Önemli Ziyaret

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ı, 6 Ocak Perşembe günü makamında ziyaret etti.

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Gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın, Şube Başkanlarının katılımıyla yapılan Yönetim Kurulu toplantısının bir bölümüne de katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversiteye katkılarından dolayı Oda Yönetimine teşekkür etti.

Vira Haber

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