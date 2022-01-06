Bayrampaşa Hali’nde 5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde kaçak avlanıldığı belirlenen 150 çuval içerisinde toplam 5 ton kara kıllı midye ele geçirildi. Canlı oldukları belirlenen midyeler denize bırakılırken, midyeleri kaçak avlayan ve naklini yapanlara idari para cezası uygulandı.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde bir kamyonda fazla miktarda midye olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, durumu İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemeler üzerine kara kıllı midyelerin evraklarının olmadığı ve yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlanıldığı tespit edildi.

150 çuval içinde toplam 5 ton midye ele geçirilirken, canlılık özelliği taşıdığından midyelerin denize bırakılmasına karar verildi.

Midyeler Fatih Yenikapı Yediemin Limanı'ndan denize boşaltıldı. Kaçak avlanan ve midyelerin naklini yapan şahıslar hakkında ise idari para cezası uygulandı.

Vira Haber