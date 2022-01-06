KOSDER Heyeti İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı'yı Ziyaret Etti

5 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyarette; KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Burak Akartaş, Gökhan Özcan, Metin Şener, Teoman Mustafa Akyol ve Dernek üyesi Suat Dinçelek yer aldı.

Ziyarette; pandemi nedeniyle gemilerde ve limanlarda hayata geçirilen uygulamalar, personel değişimi ve gemilere giriş-çıkış işlemlerine ilişkin hususlar ile denizciliğe dair diğer konu başlıkları ele alınarak önümüzdeki günlerde görüşmelerin devam etmesi kararı alındı.

Vira Haber