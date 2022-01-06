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KOSDER Heyeti İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı'yı Ziyaret Etti

KOSDER Heyeti İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı'yı Ziyaret Etti

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) heyeti, denizcilikten sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı’yı ziyaret etti.

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5 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyarette; KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Burak Akartaş, Gökhan Özcan, Metin Şener, Teoman Mustafa Akyol ve Dernek üyesi Suat Dinçelek yer aldı.

Ziyarette; pandemi nedeniyle gemilerde ve limanlarda hayata geçirilen uygulamalar, personel değişimi ve gemilere giriş-çıkış işlemlerine ilişkin hususlar ile denizciliğe dair diğer konu başlıkları ele alınarak önümüzdeki günlerde görüşmelerin devam etmesi kararı alındı.

Vira Haber

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