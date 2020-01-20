İMEAK’tan deniz yaşamı paneli

Gemilerde personel arasında üzücü hadise yaşanmaması ve gemi personelinin psikolojik ve moral olarak sağlığına ilişkin alınacak tedbirler hakkında Deniz Ticaret Odası üyelerine yönelik, Prof. Dr. Özcan Arslan, Dr. Psikiyatr Tulga Tolun Şatır ile Kaptan Barış Ziya Kaya'nın konuşmacı olarak katılacakları "Gemiadamları Sağlık Yönergesi ile Mürettebat Eğitimi ve Deniz Yaşamına Uyum Koşullarının Değerlendirilmesi" konulu panel 29 Ocak 2020 Çarşamba günü yapılacak panel, saat 14:00'de düzenlenecek.

'Gemiadamları Sağlık Yönergesi ile Mürettebat Eğitimi ve Deniz Yaşamına Uyum Koşullarının Değerlendirilmesi' konulu panel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapılacak.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ın moderatörlüğünde yapılacak panelin programı şu şekilde:

Saat 14:00: İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın açılış konuşması,

Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli’nin konuşması,

Prof. Dr. Özcan Arslan’ın Gemiadamlarının işe alım süreçleri ile çalışma performanslarının değerlendirilmesi konulu konuşması,

Dr. Psikiyatr Tulga Tolun Şatır’ın Gemiadalarının işe alım süreçlerinde psikiyatrik değerlendirmeler ve takip eden değerlendirmeler ile karşılaşılan sorunlar konulu konuşması,

BMG Denizcilikten Barış Ziya Kaya'nın Denizcilik Şirketlerindeki gemiadamlarının işe alım süreçleri konulu konuşması,

Soru-cevap bölümünün ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’ın kapanış konuşmasıyla panel sona erecek.

Vira Haber