Yeni kurulan Denizcilik Genel Müdürlüğünün müdürü kim oldu?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ve Deniz İç Sular Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Denizcilik Genel Müdürlüğü kurulmuştu. Kapatılan Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün yerine açılan Denizcilik Genel Müdürlüğü görevine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ahmet Selçuk Sert getirildi.

Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün Eski Genel Müdürü olan Sert’in Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü eski Genel Müdür Yardımcısı Taner Keskin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Eğitim ve Belgelendirme Dairesi eski Başkanı Cem Erdem yapacak.

Ahmet Selçuk Sert kimdir?

1960 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Selçuk Sert, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi olarak mezun olmuştur.

İstanbul ve İzmir’de, askeri ve sivil olmak üzere farklı rütbelerde mühendis olarak görev yapan Sert, akabinde Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı’nda Samsun, Antalya ve İzmir Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Takip eden yıllarda ise, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreter Yardımcılığı ve İzmir Banliyö A.Ş.’nin (İZBAN) kurucu Genel Müdürlüğü görevlerini ifa etmiştir. Bugüne dek, Türk Hava Yolları'nın (THY), havacılığın yan faaliyetlerini ayrı bir şirket bünyesinde gerçekleştirme amacı ile Kasım 2008'de kurduğu TGS Yer Hizmetleri A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görevli bulunan Ahmet Selçuk Sert, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atanmıştır. Ahmet Selçuk Sert son olarak Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Ahmet Selçuk Sert evli ve iki çocuk babasıdır.

Vira Haber