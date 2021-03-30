IMO 2019 Yılına Ait Gemi Akaryakıt Tüketim Verilerini Yayınladı

IMO'ya bildirilen veriler ışığında, 5.000 gt'den fazla 27.221 geminin LNG dahil mevcut tüm deniz yakıtlarının 213 milyon tonunu tükettiğini ve bu tüketimin büyük kısmının konteyner gemileri, dökme yük gemileri ve tankerler tarafından yapıldığını gösterdi.

MARPOL Annex VI'nın 22A yönetmeliği kapsamına girdiği tahmin edilen 32.511 gemi, toplam 1.277 milyon gros tonu temsil ediyor. Yakıt tüketimi verilerinin bildirildiği 27.221 gemi, 1.187 milyon gros tonluk bir kombine brüt tonajı temsil etmektedir (bu, 1.277 milyon gros tonun% 93.0'ıdır).

2019 yılında miktar bazında toplam 213 milyon ton yakıt kullanıldı. Rapor edilen akaryakıtın % 99,95'i Ağır Fuel Oil, Hafif Fuel Oil, Dizel/Gas Oil ve LNG olmuştur. Bu dört yakıt türünün dışında kalan yakıtlar, 2019 yılında kullanılan yakıtın% 0,05'ini oluşturdu.

Elde edilen verilerde etan ve biyoyakıt kullanımının çok düşük olduğu göz önüne alındığında, yapılan çalışmaların ardından yakıt olarak etan veya biyoyakıt kullanan gemilerin kullanıcı tanımlı bir açıklama ve CF değeri belirterek kullanılması önerildi. Bununla birlikte, gelecekte Komite, MEPC.308 (73) kararında belirtildiği gibi, yeni gemiler için elde edilen Enerji Verimliliği Tasarım Endeksinin (EEDI) hesaplanma yöntemine ilişkin 2018 Kılavuzu’nun gerekliliğini vurguladı.

Vira Haber