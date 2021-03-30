Süveyş'yi Tıkayan Gemi Lübnan'ı da Elektriksiz Bıraktı
Dev gemi nedeniyle bir haftadır süren Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklığı Lübnan'ı da elektriksiz bıraktığı ortaya çıktı.
A+A-
Süveyş Kanalı'nda günlerdir yaşanan tıkanıklık Lübnan'ı da vurdu.
Kuveyt'ten gelecek yakıt gemisinin Lübnan'a ulaşamaması sonucu ülkenin önemli elektrik üretim santrallerinden biri olan Zahrani Elektrik Şirketi faaliyetlerini askıya aldı.
Faaliyetlerin durdurulmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde her gün birkaç saat elektrik kesintileri yaşandı.
Tayvanlı Evergreen şirketine ait The Ever Given gemisinin trafiği durdurması nedeniyle, Kuveyt'ten Lübnan'a ulaşması beklenen yakıt taşıyan bir kargo gemisi de ülkeye ulaşamamıştı.
Vira Haber
Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : süveyş kanalı, lübnan, mısır
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.