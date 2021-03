Süveyş'yi Tıkayan Gemi Lübnan'ı da Elektriksiz Bıraktı

Süveyş Kanalı'nda günlerdir yaşanan tıkanıklık Lübnan'ı da vurdu.

Kuveyt'ten gelecek yakıt gemisinin Lübnan'a ulaşamaması sonucu ülkenin önemli elektrik üretim santrallerinden biri olan Zahrani Elektrik Şirketi faaliyetlerini askıya aldı.

Faaliyetlerin durdurulmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde her gün birkaç saat elektrik kesintileri yaşandı.

Tayvanlı Evergreen şirketine ait The Ever Given gemisinin trafiği durdurması nedeniyle, Kuveyt'ten Lübnan'a ulaşması beklenen yakıt taşıyan bir kargo gemisi de ülkeye ulaşamamıştı.

