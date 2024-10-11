IMO Liman Güvenliği Bölgesel Çalıştayı İstanbul'da Düzenlendi

IMO Deniz Güvenliği Bölümü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çalıştay, uluslararası liman tesisi güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesini sağlamak için Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin mevcut kapasitesini artırmayı amaçladı.

IMO tarafından yapılan açıklamada Çalıştay, Cezayir, Mısır, Ürdün, Libya, Fas, Umman, Katar, Tunus ve Türkiye'den alanında uzman 22 temsilciyi bir araya getirdi. Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli etkinlikte ISPS Kod kapsamında etkili ve kapsamlı bir liman denetim mekanizmasının ve düzenleyici gerekliliklerin, uluslararası liman güvenliğine nasıl katkıda bulunduğu tartışıldı.

Çalıştayda ayrıca dinamik liman ortamında hedef odaklı güvenlik yaklaşımı ele alındı. İlgi çekici tartışmalara ve değerli bilgi paylaşımına değinen hususlar ise uzmanların saha tecrübesine dayalı olarak güncel ve pratik örneklerle daha çok desteklendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SOLAS Bölüm XI-2 ve ISPS Kod'a odaklanan ve liman tesisi güvenlik denetimlerinin yürütülmesi, raporlama ve takip eylemleri başta olmak üzere ISPS Kod ve uygulamaları kapsamında uzman denetçilere rehberlik sağlamak üzere daha etkin liman denetimlerine yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayesinde profesyonel denetçilerin bir araya gelmeleri, fikir teatisinde bulunmaları ve uluslararası ISPS Kod ve güncel uygulamalarını tartışmaları için önemli bir fırsat sundu.

Çalıştay'ın bir diğer en önemli noktalarından biriside Çalıştay çıktılarını değerlendirebilmek ve liman güvenlik uygulamalarını yerinde gözlemlemek için modern bir yolcu limanı olan Galataport Kruvaziyer Limanı'na da teknik bir saha ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret için gelen misafirlere Galataport personeli tarafından limanla ilgili brifing de verildi.

Uluslararası deniz güvenliğine büyük önem atfeden Türkiye, küresel ticaretin vazgeçilmez unsuru olan deniz taşımacılığı ve liman güvenliği konularında uluslararası çabalara katkılarını ve desteğini sürdürmeye devam edecek.