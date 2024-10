Gölbaşı'nda Kadınlar Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin Pilates Yaptı

Gölbaşı Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın antrenörler, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. ‘Farkındayız, birlikteyiz, güçlüyüz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, Atatürk Sahil Parkı ve teknede pilates yaptı. Etkinlikte hem sağlıklı yaşam bilincini

güçlendirmek hem de kanserle mücadelede erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

“Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplumun temelidir” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “Gölbaşı Belediyesi olarak sadece altyapı ve hizmet alanında değil, vatandaşlarımızın sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik her adımı önemsiyoruz. Bugün burada bir araya gelen antrenörlerimiz, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını topluma yaymak ve meme kanserine dikkat çekmek amacıyla önemli bir mesaj verdi. Meme kanserinin özellikle kadınlarımızı tehdit eden ve erken teşhisle önlenebilecek bir hastalık olduğuna dikkat çekildi. Belediye olarak, kadınlarımıza her türlü desteği vermeye ve bu tür anlamlı etkinlikleri teşvik etmeye devam edeceğiz. Gölbaşı'nı sadece bir yaşam alanı değil, sağlıklı ve mutlu bireylerin bir arada olduğu güçlü bir topluluk haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Antrenörlerimizin bu farkındalığı yaymak için gösterdikleri çabayı takdirle karşılıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Odabaşı, meme kanseriyle mücadelede farkındalık oluşturmanın her kesimin sorumluluğu olduğunun da altını çizerek, "Herkesi, sağlık taramalarını ihmal etmemeye ve çevresindekilere bu konuda destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Pembe kurdele takan antrenörlerin Atatürk Sahil Parkı ve teknede düzenlediği farkındalık etkinliği, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Vira Haber