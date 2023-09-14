İnceğiz Kanyonunu Kuraklık Vurdu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nı besleyen Büyük Menderes Nehri'nin kollarından Akçay Nehri'nin geçtiği 6 kilometre uzunluğundaki kanyonda dönemsel olarak haziran ayından itibaren azalan su, bu yıl eylül ayında tükenme noktasına geldi.

Kuruyan nehir yatağındaki tur tekneleri ve iskele, görenleri üzüyor.

Bölge halkı, sonbahar yağmurlarıyla barajın dolmasını, baraj kapaklarının kapatılmasıyla kanyonun yeniden suya ve eski güzelliğine kavuşmasını bekliyor.

"Kuruma sebebi yağışların az düşmesi"

​​​​​Kale Belediye Başkan Yardımcısı Servet Karaman, bölgeye gelen yabancı turistlerin de uğrak yeri olan kanyonun ilçe halkının gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Geçmişte yaz döneminde kanyonda daha fazla su bulunduğunu kaydeden Karaman, "Kanyonun kuruma sebebi tabii ki yağışların az düşmesi. Yıllık yağışların azalması. Aşağı yukarı 4 yıldan bu yana kuraklık devam ediyor. Bir de çiftçi arkadaşlarımız, mevsimsel olarak sulama yapıyorlar. Onun da etkisi oluyor." dedi.

Baraj kapakları haziranda açılıyor

Kanyonda tur rehberliği ve tekne kaptanlığı yapan Adnan Tembeloğlu, her yıl haziran ayında baraj kapaklarının açılmasıyla kanyondaki su seviyesinin azaldığını belirtti.

Akçay'ın beslediği Kemer Barajı'nın hem elektrik üretiminde hem de sulamada kullanıldığını dile getiren Tembeloğlu, "Burada su seviyesi ağustos ayına kadar bazen devam ediyor, bazen temmuz sonu bitiyor. 10 yıl öncesine kadar su seviyesi biraz daha yüksek oluyordu. Eylül ayında bile su, kanyonun içinde gözüküyordu ama şimdi sadece baraj havzasında su var." dedi.

"Yağmurlar kuvvetli olursa yılbaşında suyumuz burada olacak"

Tembeloğlu, baraj kapaklarının kapatılmasının ardından suların tekrar yükselmeye başlayacağını belirterek, "Eğer sonbahardaki yağmurlar kuvvetli olursa yılbaşında suyumuz yine burada olacak. Turistleri buraya gelip kurumuş kanyonu görünce üzülüyorlar." ifadelerini kullandı.

Kanyonun son derece güzel olduğunu dile getiren Tembeloğlu, "Buraya Rusya, İsrail, Almanya, İngiltere ve hatta Amerika'dan bile gelen var. Tekne gezisinden çok memnunlar. Doğallığını, görselliğine hayran kalıyor insanlar. Yani tekne turu yapıp da memnun kalmayan bir misafirimizi görmedim." diye konuştu.

Kanyonu görmeye gelen Ahmet Şişman da daha önce su dolu kanyonu tekrar geldiğinde kurumuş olarak gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Doğa harikası İnceğiz Kanyonu'na geldiğimde çok güzel bir görsel şöleni vardı. Bu kez geldiğimde şok bir görüntüyle karşılaştım." dedi.

Vira Haber