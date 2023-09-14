TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Tamer Kıran'a Taziye Ziyareti

Odamız Merkez binasında gerçekleşen ziyarete, TOBB Başkan Yardımcıları, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz katıldı.

Ziyaret öncesinde Başkan Tamer Kıran, Rifat Hisarcıklıoğlu ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç’e vefat eden annesi Suada Avdagiç için taziye ziyaretinde bulundular.

Vira Haber