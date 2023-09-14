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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Tamer Kıran'a Taziye Ziyareti

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Tamer Kıran'a Taziye Ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a, vefat eden annesi Günay Kıran için taziye ziyaretinde bulundu.

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Odamız Merkez binasında gerçekleşen ziyarete, TOBB Başkan Yardımcıları, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz katıldı.

Ziyaret öncesinde Başkan Tamer Kıran, Rifat Hisarcıklıoğlu ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç’e vefat eden annesi Suada Avdagiç için taziye ziyaretinde bulundular.

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Vira Haber

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