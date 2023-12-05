İnceler Barajında Hedef 30 Ton Balık

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin hazırladığı proje ile 5 bin adet somon balığı yavrusu ve 70 bin adet alabalık yavrusu Uludere İnceler Barajına bırakıldı. Bahar aylarında yapılması planlanan balık üretiminin hasadı 30 ton olarak hedeflendi.

Şırnak Üniversitesi tarafından yürütülen, Tarım ve Oman İl Müdürlüğünün de ortaklaştığı proje çerçevesinde Uludere İnceler Barajına toplamda 75 bin somon ve alabalık yavrusu bırakıldı. Balık hasadının 2022 yılında başladığı proje dahilinde kafeslerde üretim sonrası 30 ton balık hasadı bekleniyor. Toplamda 75 bin balığın bırakıldığı anları Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın yerinde inceledi.

Şırnak ve yöresinde girişimciliğin geliştirilmesi, yerel halkın tatlı sularda kafes balıkçılığının yapılabildiğini ve bu kapsamda ekonomik faaliyetlere öncülük yapıldığının gösterilmesi amacıyla başlatılan proje ile hem yöre halkına ekonomik girdi hem de bilinçlendirme faaliyetleri de veriliyor.

Vira Haber