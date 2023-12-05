Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi Kdz. Ereğli'de

Çalışmalara katılmak üzere Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi de ilçeye geldi.

Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler'in 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 17. gününde de sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD'ın yanı sıra çok sayıda dalgıç karadan ve denizden destek veriyor. Liman içindeki kıyılarda tarama çalışmaları sürerken botlarla da deniz üzerinde çalışmalar sürüyor.

Bir süre önce çalışmalara destek vermek için iliçeye gelen TCG Akın Gemisi'ne bu gün itibariyle Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi de eşlik etmeye başladı. Kdz. Ereğli Limanı'na ulaşan Nene Hatun Gemisi, arama çalışmalarında destek verecek. Gemi, dalgıçların deniz altındaki çalışmalarının ve incelemelerinin ardından çalışmalara başlayacak.

Vira Haber