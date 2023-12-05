İran, 12 Bin Litrelik Kaçak Akaryakıt Taşıyan 17 Tekneye El Koydu

İran, Umman Körfezi kıyısındaki Çabahar kenti açıklarında kaçakçılık yapan teknelere yönelik operasyon düzenledi. Çabahar Deniz Üssü Komutanı Ali Hacetpur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, kaçakçılara yönelik tedbirlerin arttırıldığını ve bu kapsamda önemli miktarda kaçak akaryakıt tespit ettiklerini söyledi. Hacetpur, "Gerçekleştirilen operasyonda 12 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen 17 tekneye el konulurken akaryakıt kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu belirlenen 12 kişi ise gözaltına alındı. El konulan teknelerde ayrıca yapılan incelemelerde 25 adet kalaşnikof mermisi ele geçirildi" dedi.

Vira Haber