İnci kefaline "can suyu" verildi

Her yıl tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğa çıkan inci kefalleri, bu yıl şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi'ne akın etti.

Üremek için suyun tersine yüzen balıkların su seviyesi azalan derede ilerleyememesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş'un çağrısı üzerine çalışma başlatan DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sıhke Baraj Gölü'nden dereye su takviyesi gerçekleştirdi.

Su seviyesi yeniden yükselen derede balıkların göçü sürüyor.

"Binlerce balık yok olmaktan kurtarıldı"

Akkuş, bu yıl balıkları korumak için jandarma bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu ve derelerin sürekli denetlendiğini söyledi.

Balıkların üremek amacıyla bu yıl daha çok Akköprü Deresi'ni tercih ettiğini anlatan Akkuş, balıkların korunması için sadece jandarmanın değil herkesin seferber olmasını istedi.

"Binlerce balık yok olmaktan kurtarıldı"

Akköprü Deresi'nde su miktarında ani düşüş olduğunu ve binlerce balığın ölüm tehlikesi geçirdiğini ifade eden Akkuş, şunları kaydetti:

"Su seviyesinin azalması dereye göç eden binlerce balığı çok zor durumda bıraktı. Belki de binlerce balığın ölmesi söz konusu olabilirdi. DSİ 17. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptığımız görüşmeye olumlu yanıt verdiler ve hemen gerekli müdahaleyi yaptılar. Bu müdahale kapsamında Saray ilçesinden özel bir araç getirildi. Sıhke Baraj Gölü'nden dereye yeniden su verilerek balıklar kurtarıldı. Bu, doğa koruma çalışmalarında olması gereken kurumlararası iş birliğinin çok güzel bir göstergesi. Böylece binlerce balık yok olmaktan kurtarıldı. Bugün burada binlerce balığın zıplayarak göç ettiğini görüyoruz. Yapılan bu müdahale olmasaydı binlerce balığın öldüğünü görecektik. Bundan sonra yapılacak çalışmaları da takip edeceğiz."

İnci kefali balığını koruma çalışmaları

Öte yandan Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın çağrısı üzerine bu yıl ilk kez tatlı Akköprü Deresi’ne göç eden ‘İnci Kefali Balığı Koruma Komisyonu’ kurulmasına karar verildi.

Saha çalışmaları kapsamında Akköprü Deresi’nde incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, deredeki su debisinin azalmasından kaynaklı Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığının sağlıklı bir şekilde yumurtasını bırakamadığını görmesi üzerine yaptığı çağrı ilgili kurumları harekete geçirdi. Yaptığı çağrı üzerine balık göçünün yoğunlukta yaşandığı Abdurrahmangazi Mahallesi 46. Evler bölgesindeki dere yatağına gelen Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen ile birlikte dere yatağında incelemelerde bulunan Başkan Akman, balıkların korunması için üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getireceklerini kaydetti.

15 Nisan'da başlayan av yasağıyla birlikte yumurtalarını tatlı su yataklarına bırakmak için göç eden inci kefali balığının Erciş ilçesi Deliçay bölgesinde yoğun olmak üzere diğer dere yataklarında da görülmesine rağmen uzun yıllar sonra ilk kez Akköprü Deresi’nde görüldüğünü belirten Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak bir yanda göç döneminde kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışırken, bir yandan da su debisinin azalmasından dolayı dere yatağına göç eden balıkların zarar görmemesi için ilgili kurumlarla istişarelerde bulunduklarını kaydetti. DSİ 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol’a su debisinin sabit bir konumda tutması için Sıhke Göleti’nde su takviyesi yapılmasını isteyen Başkan Akman, YYÜ Su Ürünleri Fakültesi tarafında ise balıkların üremesini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi için dere yatağında üreme ceplerinin oluşturulması için destek vereceğini dile getirdi.

Balık göçünün başlanmış olduğundan dolayı iş makineleri ile dere yatağından yapılacak olan herhangi bir temizlik çalışmasının balıklara büyük zarar vereceğini kaydeden Başkan Akman, temizliği balıkların göçünü tamamladıktan sonra yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Göç döneminde balıkların korumasız olduğunu ve bu yüzden avlanmasının çok daha kolay olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Kaçak avlanmanın önüne geçmek için görevlendirdiğimiz zabıta ekiplerimiz dere boyu görev yapacaklar. Vatandaşlarımızın bölge turizmine büyük katkı sağlayacak olan balık göçünü daha rahat bir ortamda izlemesi için de dere kenarında bazı düzenlemeler yaparak oturma bankları bırakacağız” diye belirtti.

Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayabilen ve 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığının bu süreçte tatlı suya sağlıklı bir şekilde yumurtasını bırakması için Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen’in başkanlığından Tuşba Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerden oluşacak bir komisyonun kurulmasına karar verildi.

Vira Haber