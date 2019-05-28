İtalyanlar LHD gemisi “Trieste” denize indi

İtalyan Fincantieri firmasının Castellammare di Stabia'daki tersanesinde Helikopterli Çıkarma Gemisi (Landing Helicopter Dock /LHD) “Trieste”törenle denize indi.

Bu çok amaçlı v amfibi, bir uçuş güvertesine ve geminin kıçında bulunan suya batırılabilir bir havuza sahip. İtalyan Hükümeti ve Parlamentosunun onayladığı ve Mayıs 2015'te başlayan ve Denizcilik Savunma Yeteneklerinin deniz programına göre yeni gemi 2022'de İtalyan donanmasına teslim edilecek.

214 metre uzunluğundaki gemi 25 kn sürat yapabiliyor. İtalya Birleşik Dizel Elektrik veya Gaz (COmbined Diesel eLectric Or Gas /CODLOG) tahrik sistemi ve ek bir elektrikli tahrik sistemi ile donatılacak.

Binden fazla konaklama birimine sahip olan yeni LHD'de, 230 personelden oluşan bir taburun çalışmasına izin veren 230 metrelik bir uzun helikopter uçuş güvertesi ve hem sivil hem de askeri tekerlekli ve paletli araç için bir liman garajı bulunacak.

50 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki yüzebilir rıhtım, geminin AB ve NATO Donanmalarının en amfibi ekipmanlarını ve araçlarını kullanmasını sağlayacak.

Gemide ayrıca ameliyat odaları, radyoloji ve analiz odaları, dişçilik ünitesi ve ağır yaralı 27 hasta barındırabilecek hasta odaları da mevcut olacak.

Vira Haber