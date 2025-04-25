İnci Kefalinin Tatlı Sulara Göçü Başladı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu başladı. Yumurta bırakmak için tatlı sulara çıkan inci kefali balığına 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanırken, balığın korunması amacıyla da ekipler gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. İnci kefali, yoğun olarak göç ettiği yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Erciş ilçesindeki Deli Çay ile 23 kilometre yol kat ederek Muradiye ilçesi balık bendine geliyor.

"Önümüzdeki hafta itibarı ile her geçen gün akarsudaki inci kefali miktarı yoğunluğu artacak"



Vira Haber