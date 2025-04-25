Yüzde 70’i Yerli 350 Tekne İzmir’de Görücüye Çıktı

23 Nisan’da kapılarını açan fuara, 350’den fazla yerli ve yabancı tekne katıldı. Fuarda sergilenen teknelerin yüzde 70’ini yerli tekneler oluşturdu. Türk üreticilerin uluslararası pazarda giderek daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden TEKİMDER Başkanı Hüseyin Akduman, Türkiye’de üretilen teknelerin, Avrupa, Avustralya ve Amerika gibi farklı coğrafyalara ihraç edildiğini söyledi. ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, yerli üreticilerin İzmir fuarına katılımının bu denli artmasının sektör açısından büyük bir başarı olduğunu söylerken, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk de, fuarın, denizcilik sektörünün büyük bir üretim merkezi olma yolundaki İzmir’in yükselen marka değerine katkı sağladığını belirtti. İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gökçedağ ise fuarda büyüklük ve katılımcı sayısı açısından büyük bir başarıya imza atıldığına dikkat çekti.

Türkiye’nin en prestijli denizcilik etkinliklerinden biri olan MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, 23 Nisan’da kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve ED Fuarcılık tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, 27 Nisan tarihine kadar Fuar İzmir’de devam edecek. Fiyatları 150 bin TL’den başlayan 20 milyon TL’ye kadar çıkan 350’den fazla tekne ve deniz aracı sergilendiği fuara bu yıl 40 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Fuarda bu yıl, 110 katılımcı yer alırken, sergilenen tekne sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20 artış gösterdi. Düzenlenen fuar ve denizcilik sektörü hakkında İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği (TEKİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akduman, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gökçedağ, ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan ve ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Türk Denizcilik Sektörü Güçleniyor

Bu yılki fuarda sergilenen yerli tekne oranının yüzde 70 seviyelerine yaklaştığını ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Geçtiğimiz yıllarda fuarda sergilenen yerli tekne oranı yüzde 30 seviyelerinde kalmıştı. Bu durum, Türk denizcilik sektörünün uluslararası pazarda giderek güçlendiğini gösteriyor. Yerli üreticilerin İzmir fuarına katılımının bu denli artması sektörümüz için büyük bir başarı. Denizcilik fuarları için büyük bir merkez haline gelen İzmir, denizcilik sektörü açısından çok büyük bir potansiyele sahip ve gelecekte Türkiye’nin en büyük bot şovunu burada yapacağımıza inanıyoruz. Bu yılki fuar, hem büyüklüğüyle hem de katılımcı firmaların çeşitliliği ve getirdiği yeniliklerle çok özel bir organizasyon oluyor. İzmir’in, Türkiye’nin denizcilik sektöründeki marka değerine katkı sağladığını görmek bizi çok motive ediyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Stratejik Bir Köprü Konumunda

Yerli üreticilerin giderek daha fazla uluslararası ilgi gördüğünü belirten İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği (TEKİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akduman, “Türkiye, megayat üretiminde dünyada ilk üçte yer alıyor ve bu konuda çok güçlü bir üretici. Bugün, Türkiye’den yola çıkan tekneler, Avrupa, Avustralya ve Amerika gibi farklı coğrafyalara ihracat yapıyor. Özellikle Avustralya’dan gelen bir firma, yüksek nakliye maliyetlerini düşürmek için ürünlerini Türkiye’de ürettiriyor.” dedi. Türkiye’nin ticaret savaşlarında stratejik bir köprü ülke konumunda olduğunu kaydeden Akduman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, Avrupa ve Asya arasında önemli bir geçiş noktası sağlıyor. Bu avantajı doğru kullanarak daha güçlü bir şekilde dünya pazarlarına açılabiliriz. Ancak, devletin yurt dışı fuarlara sağladığı desteklerin son yıllarda azaldığına dikkat çekmek isterim. Daha önce fuar destek oranı yüzde 75 civarındayken, şimdi çok düşük rakamlarla sınırlı. Bu durum, gelişmiş ülkelerle rekabeti zorlaştırıyor. Ama doğru adımlar atarsak, Türk üreticileri dünya pazarında daha güçlü bir şekilde tanıtılabilir.”

10 Metre Üstü Teknelere Talep Arttı

Sektör hakkında da bilgiler paylaşan Hüseyin Akduman, lüks teknelere olan ilginin arttığına vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde, 5-10 metrelik teknelere olan talep azalsa da 10 metre üzeri teknelere olan ilgi devam ediyor. Özellikle lüks teknelerde, fiyatlar artmasına rağmen satışlar devam ediyor. Ayrıca, Türkiye’de 25 metre üzeri teknelere olan talep globalde de artmış durumda. Fakat, yüksek faiz oranları ve ekonomik zorluklar, daha küçük teknelere olan talebi olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar artık daha büyük teknelere yöneliyor ve bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Bu segmentte, fiyatlar artmasına rağmen satışlar devam ediyor.”

Türkiye’de yeterli sayıda marina, bağlama alanı ve kara park sahası olmadığı için, 5-10 metre arası tekne alan kullanıcıların teknelerini bağlayacak yer bulma noktasında zorluk yaşadığını belirten Hüseyin Akduman, “Özellikle marinalarda yer bulamıyorlar. Örneğin 10 metrelik bir tekne için yıllık 500 bin lira bağlama ücreti talep eden marinalarla karşılaşıyorlar. Ayrıca marinalar da küçük tekneleri bağlamak istemiyor.” ifadelerini kullandı.

Denizcilik Sektörünün Yükselen Değeri İzmir

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk de, İzmir’in denizcilik sektöründeki yükselen değerini vurguladı. Öztürk, “İzmir, denizcilik sektöründe büyük bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. İzmir’de yapılan tekneler, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da satılıyor. İzmir, denizcilik sektöründe önemli bir merkez haline gelmeye başladı ve bu fuarın büyümesi, İzmir’in bu alandaki gücünü pekiştirecek.” diye konuştu.

Büyük Bir Başarıya İmza Atıldı

Fuarın büyüklüğü ve katılımcı sayısı açısından büyük bir başarıya imza atıldığını belirten İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gökçedağ da, “İzmir’deki fuar alanımız, katılımcı sayısı ve ziyaretçi trafiği bakımından çok önemli bir noktaya geldi. Bu fuar, sadece sektörel profesyonellere değil, deniz tutkunlarına ve yatırımcılara da büyük fırsatlar sunuyor. Bu yıl, 350’den fazla tekne sergilenecek ve ziyaretçi sayısının geçen yıla göre iki katına çıkması bekleniyor.” dedi.

Vira Haber