İngiliz Yüzücüler Bozburun’u Tercih Etti: Yarışma Hazırlıkları Bozburun Koylarında Yapılacak

2023 yılında WilusaTur ile yapılan anlaşma sonucunda, İngiliz yüzücüler Ekim ayı sonu itibariyle Bozburun’a gelerek, Dolphin Boutique Hotel’de konaklayacak ve Marmaris’e bağlı Bozburun’un eşsiz koylarında kamp yaparak uluslararası yarışmalara hazırlanacaklar.

“Bozburun’un Potansiyeli Yavaş Yavaş Keşfediliyor”

Bozburun Sivil Toplum Ağı Yöneticisi Kemal Doğanyılmaz, bu anlaşmanın bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bozburun’un doğal güzellikleri ve sakin atmosferi, uluslararası sporcuların dikkatini çekmeye başladı. İngiliz yüzücülerin burayı tercih etmesi, bölgenin turizm potansiyelinin yavaş yavaş keşfedildiğini gösteriyor. Bu tür iş birlikleri, Bozburun’un hem tanıtımına hem de ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

“Yüzücüler İçin İdeal Bir Lokasyon”

Dolphin Boutique Hotel Müdürü Aslı Özdemir, İngiliz yüzücülerle yapılan bu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bozburun’un sakin ve kristal berraklığındaki koyları, yüzme kampları için ideal bir ortam sunuyor. Otelimizde konaklayacak olan sporcular, bu eşsiz doğada hem antrenman yapacak hem de dinlenme fırsatı bulacak. Bu iş birliği, Bozburun’un spor turizmindeki yerini güçlendirecek önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

Antrenman ve Kamp Programı Bozburun’da

WilusaTur ile yapılan anlaşma çerçevesinde İngiliz yüzücü grupları, Bozburun’un koylarında kamp yaparak uluslararası yüzme yarışmalarına hazırlanacak. Bölgenin sakinliği ve temiz sularının, sporcuların performansını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Bu organizasyonun Bozburun’un spor turizmi açısından önemini artıracağına inanan Doğanyılmaz, “Bölgemizin sunduğu doğal imkanlar, bu tür uluslararası etkinliklerin merkezi olma yolunda bize büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

“Bozburun’u Uluslararası Bir Spor Merkezi Haline Getirmeyi Hedefliyoruz”

Aslı Özdemir, Bozburun’un sahip olduğu eşsiz doğa ve sakinliğin spor turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, ilerleyen dönemde benzer organizasyonları bölgeye çekmeyi hedeflediklerini belirtti. Özdemir, “Bu anlaşma, sadece bir başlangıç. Bozburun’u uluslararası sporcular için tercih edilen bir merkez haline getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Vira Haber