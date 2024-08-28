Bodrum'da 1’i Çocuk 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-552) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-88) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 1 çocuk yakalandı. Göçmenler arasındaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Vira Haber