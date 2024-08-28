Salda Gölü Dünya Jeolojik Listesi'ne Girdi

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (International Union of Geological Scienses – IUGS) tarafından 2 yılda bir BM Dünya Kültürel Mirası listesi gibi ‘100 Jeolojik Miras' listesi hazırlanıyor. 2024 yılı listesi için mart ayında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği temsilcilerinin katılımıyla listeye girebilecek adayların belirleneceği bir çalıştay düzenlemişti. Çalıştayda tespit edilen 171 jeolojik alandan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü ve Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, Türk bilim insanlarınca bilimsel gerekçeler hazırlanarak listeye aday gösterildi.



Salda Gölü listeye girdi

Jeolojik Mirası Koruma Derneği internet sitesinde yayınlanan habere göre Güney Kore'nin Busan kentinde gerçekleştirilen 37. Dünya Jeoloji Kongresi'nde, UNESCO IGCP 731 Projesi kapsamında iki yıldır süren titiz bilimsel çalışmalar sonucunda, ikinci etap “Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası” listesi açıklandı. Ülkemizden Nemrut Volkanı ve Krater Gölü ile Salda Gölü, listeye aday gösterilmişti. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Salda Gölü, Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası'ndan biri olarak bu listeye girmeye hak kazandı.

Vira Haber