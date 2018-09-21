İngilizcenin kariyeriniz için sağladığı avantajlar

Bu anlamda uluslararası kariyer yapmak istediğinizde aranan ilk özellik İngilizce bilmenizdir. Hatta Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi ülkelerde İngilizce bilgisi kişilerin maddi durumlarını belirlemektedir. Bu durum ülkemiz için de geçerlidir. Eğer kariyer yapmak ve bunun için İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız, Bakırköy İngilizce kursları bunun için en doğru adrestir. Bu anlamda Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu Bakırköy şubesi, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile İngilizce eğitim fırsatı sunmaktadır. Peki, kariyeriniz için İngilizce kurslarına gitmenin ve İngilizcenizi geliştirmenin sizin için avantajları nelerdir?

İngilizce Kursları ile Kariyer Basamaklarını Başarıyla Tırmanın

Hemen herkes eğitim hayatı boyunca İngilizce dersleri almıştır. Ancak çoğu zaman bu dersler teoride kaldığı için etkili olmayı başaramamıştır. Yine kariyer yapmak isteyen kişiler için alınan bu dersler yeterli gelmemekte, kişilerin kariyer basamaklarını hızla ve başarı ile tırmanmaları için ekstra yabancı dil eğitimi almaları gerekmektedir. Kariyer planlarınızı gerçekleştirebilmek ve işinizde hayal ettiğiniz konuma gelebilmeniz için Bakırköy İngilizce kursları özel olarak hazırlanan eğitim programları ile kaliteli bir eğitim fırsatı sunmaktadır.

Yapılan araştırmalar, işverenlerin yarısından fazlasının işe alım sürecinde kriter olarak İngilizce bilgisini ön planda tuttuklarını göstermiştir. Yine bu araştırmalara göre işverenlerin bir kısmı ise İngilizce biliyor olmayı işe alımda ikinci ya da üçüncü en önemli faktör olarak görmektedir. Çalışanlarında İngilizce bilgisi aramayan işverenlerin oranı ise %15 ile sınırlı kalmaktadır. Yani eğer iyi bir kariyer yapmak istiyorsanız İngilizce seviyenizi arttırmalı ve bu anlamda mutlaka kendinizi geliştirmelisiniz.

İngilizce Eğitimi ile Kariyerinize Bir Adım Önde Başlayın

Kariyerinizin henüz başında ya da belli bir ölçüde ilerlemiş olun fark etmez. Kariyer hayatınız boyunca İngilizcenin önemi büyüktür. Günümüzde iş ilanlarına göz attığınızda iyi seviyede İngilizce konuşma ve yazma becerilerinin arandığını görülmektedir. Hatta pek çok işletme İngilizce eğitimi için İngilizce kursları ile anlaşarak çalışanlarının bu kurslara katılmasını istemektedir. Kısacası eğer kariyerinize bir adım önde başlamak, terfi almak ya da yeni iş fırsatları yakalamak istiyorsanız İngilizce seviyenizi geliştirmenizde yarar bulunmaktadır. Siz de İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız www.tadbakirkoy.com adresinden Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu Bakırköy şubesi ile iletişime geçebilir, alanında profesyonel öğretmenlerden İngilizce eğitimi alma fırsatı yakalayabilirsiniz.