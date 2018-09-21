DFDS, İstanbul'da yazılım geliştirme merkezi kuracak

U.N. Ro-Ro'yu 950 milyon avro bedelle nisan ayında bünyesine katan DFDS, Kopenhag'daki genel merkezi ve İngiltere'nin Immingham kentinde bulunan yazılım merkezlerine ek olarak 3'üncü yazılım geliştirme merkezini İstanbul'da açacak.

DFDS Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) ve Başkan Yardımcısı Gert Möller, Kuzey Avrupa'da faaliyet gösteren DFDS'nin, U.N. Ro-Ro'nun satın alınmasıyla Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir şirkete dönüştüğünü bildirdi.

Gemi taşımacılığı hizmetinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için her limanda bilişim alanında uzman çalışanları bulunduğunu ifade eden Möller, dış firmalar tarafından kendileri için geliştirilen uygulamaların fiyatının yüksek olması sebebiyle bir arayış içine girdiklerini anlattı.

Möller, İstanbul'a yazılım geliştirme merkezi kurma fikrinin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili şunları kaydetti:

"İstihdam açığı sebebiyle Batı Avrupa'da uzman yazılım geliştirici bulmak çok zor. Doğu Avrupa ülkelerinde bulabileceğimizi düşündük ama orada da durum aynı... 'Ne yapalım' diye düşünürken Hindistan'ı önerdiler ama saat farkının yanı sıra kültürel olarak da bizden çok farklılar. U.N. Ro-Ro'yu satın aldıktan sonra İstanbul'un çok büyük olması ve çok iyi üniversitelere sahip olması nedeniyle daha kolay yazılımcı çekebilir miyiz diye bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırma sonucunda iyi bir potansiyel olduğunu ve seviyenin de yüksek olduğunu fark ettik. Bu sebeplerden dolayı İstanbul'da yazılım geliştirme merkezi kurmaya karar verdik."

U.N. Ro-Ro'yla birlikte Türkiye'de yerel yöneticilere sahip olduklarını belirten Möller, hiç tanımadıkları bir ortak ile çalışmaktan ziyade, tanıdıkları ve sektöre yabancı olmayan bir yöneticiyle birlikte işe başlayacaklarını söyledi.

U.N. Ro-Ro'da Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Jan Devrim'in, yeni kurulacak merkezin başına geçeceğini ifade eden Möller, Devrim'in yazılım geliştirme alanında tecrübesinin bulunmasının kendileri için mükemmel bir eşleşme olduğunu kaydetti.

"Daha çok uygulama geliştirmek istiyoruz"

Gert Möller, ilk etapta 20 kişilik bir yazılımcı ekibiyle yola çıkacaklarını, başarılı olmaları durumunda ekipteki yazılımcı sayısını artıracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"20 kişilik ekibi 3 takıma ayıracağız. Birinci takım, sistem uyumu alanında çalışmalarını yürütecek ve bizim sistemlerimiz ile müşterilerimizin sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışması için yazılımlar geliştirecek. İkinci takım ise şu an diğer yazılım geliştirme merkezlerimizde bulunmayan ve dışarıdaki şirketlere yaptırmak zorunda kaldığımız uygulama alanında hizmet verecek. Daha çok uygulama geliştirmek istiyoruz. Bu yüzden İstanbul'daki merkezimizde kurulacak uygulama takımını uzmanlaştırmak istiyoruz. Uygulama geliştirme merkezimiz, kendi hiyerarşisine sahip olacak ve yalnızca İstanbul'daki yazılım geliştirme merkezimizde hizmet verecek. Üçüncü takım ise limanlarda kullandığımız yazılımları geliştirecek. Limanlarda kullandığımız depo yönetimi yazılımları konusunda iyi olduğumuzu söyleyemem, bu eksiğimizi kapatmak istiyoruz. Geliştireceğimiz sistemler U.N. Ro-Ro'nun taşımacılık yaptığı limanların yanı sıra DFDS tarafından taşımacılık yapılan limanlarda da kullanılacak."

Möller, İstanbul'da kuracakları yazılım geliştirme merkezinin, kendi hiyerarşisi olmasına karşın Kopenhag ve Immingham merkezleriyle iş birliği içinde olacağını aktardı.

DFDS'nin U.N. Ro-Ro'yu bünyesine katmasının ardından İstanbul'u birkaç kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu ifade eden Möller, Türkiye ile Danimarka arasında iş alanında kültür farkı olduğu yorumları yapılmasına karşın herhangi bir fark göremediğini, iki ülkenin iş alanındaki kültürlerinin birbirine çok yakın olduğunu söyledi.

U.N. Ro-Ro'nun sağlıklı bir şirket, yöneticilerinin çok iyi birer profesyonel ve Danimarka mantalitesine yakın olduğunu anlatan Möller, "Birlikte çalıştığım yöneticilere hayran kaldım." ifadesini kullandı.

Vira Haber