Türkiye ve İngiltere’nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Türk ihracatçısının Gümrük Birliği kapsamındaki 25 yıllık kazanımları korundu. Anlaşma sadece iki ülke arasında ticaret yapanları değil, lojistik sektörünü de sevindirdi.

Uluslararası lojistik hizmetler sunan, Türkiye ile İngiltere arasında da yük taşımacılığı yapan Yekaş Fides Global Logistics’in CEO’su Murat Güler, yaptığı değerlendirmede, STA’nın tüm sanayi ve tarım ürünlerini içerdiğini hatırlattı. Güler, anlaşma sayesinde İngiltere’ye ihraç edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 75’inin vergi yükünden kurtulduğuna dikkati çekti.

“ÜRETİME VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK”

Güler, TİM verilerine göre geçen yıl 10,5 milyar dolar ile en fazla ihracat yapılan ikinci ülke konumundaki İngiltere’nin, Türkiye’nin özellikle otomotiv, hazır giyim, konfeksiyon, elektrik elektronik ve mücevher ihracatında ciddi bir ağırlığı olduğunu aktardı.

STA’nın iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yükselteceğini söyleyen Güler, “Bu durum iki ülke arasındaki taşımaları artıracak, lojistik sektörüne de ihracata da istihdama da olumlu yansıyacak.” dedi.

İngiltere’nin aynı zamanda en çok dış ticaret fazlası elde edilen ülkelerin başında geldiğini dile getiren Güler, imzalanan STA sayesinde Birleşik Krallık ile ticaretin, özellikle sanayi ve tarım sektörlerinde üretim ve istihdamı destekleyeceğini de vurguladı.

“İNGİLTERE’YE BİR HAFTADA TESLİMAT”

Güler, İngiltere’ye kara, deniz ve hava yolunu kullanarak çoğunlukla parsiyel taşımacılık yaptıklarını söyledi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında en çok ambalaj malzemesi, tekstil ürünü, otomotiv yedek parçası ve gıda ürünü taşıdıklarını anlatan Güler, bu yükleri ortalama bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde teslim ettiklerini de sözlerine ekledi.

Vira Haber