Doğalgaz Tüketiminde Yeni Rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük doğalgaz tüketimi ile ilgili bilgileri paylaştı.

Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arzla doğalgazda rekor tazelendiğini aktaran Dönmez, rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladıklarını kaydetti.

Dönmez, en yüksek tüketimin 51,6 milyon metreküple İstanbul, 23,9 milyon metreküple Ankara ve 13,9 milyon metreküple İzmir'de gerçekleştiğini söyledi.

Doğal gazda bir gün önce de 272,3 milyon metreküplük rekor tüketim, 274,2 milyon metreküp arzla karşılanmıştı.

Vira Haber