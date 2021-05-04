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İngiltere'de Kraliyet Donanması 'Sırt Roketi'ni Test Etti

İngiltere'de Kraliyet Donanması 'Sırt Roketi'ni Test Etti

Kraliyet Donanması, İngiltere merkezli sırt roketi geliştiricisi olan Gravity Industries'in ürettiği sırt roketini test etti.

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Sırt roketinin kullanıcısına ellerinde ve sırtında olmak üzere toplamda 5 mini roket ile uçabilme olanağı sağladığı ve saatte 88,51 kilometre hız kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Donanma yetkilileri, 8 dakika süren uçuş testinde sırt roketi ile Kraliyet Donanması'nın Batch 2 River sınıfı açık deniz devriye gemisi olan HMS Tamar'a başarıyla iniş gerçekleştirdi.

2020 Eylül ayında ülkenin kuzeyindeki Lake District'te İngiltere hava ambulansı yetkilileri tarafından test edilen sırt roketi ile "birkaç dakika içinde hastalara ulaşabileceği" ifade edilmişti.

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Vira Haber

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