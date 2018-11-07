İngiltere’de üniversiteye bu yıl binlerce kişi başvurdu. Üniversiteyi İngiltere’de okumak isteyen öğrenciler ise bu yılda tercihini Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı hizmeti veren Academix’ten yana kullandı.

Eğitiminde kalite olan bir toplum daima hayatın her alanında mutlak başarıyı elinde tutar. Teknoloji sayesinde savunma, tıp ve diğer tüm sektörlerde de öncü bir ülke olmayı başaran eğitim seviyesi yüksek ülkeler yurtdışından da öğrenci kabulü yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayabilmektedir.

İngiltere gibi süper güç bir ülkenin de eğitim alanındaki başarıları, İngiltere’nin “öğrencilerin dil yâda lisans eğitimi almak için gitmeyi hayal ettiği” ülke olmasını sağlıyor. Gitgide popülaritesini arttırmayı başaran İngiltere’de lisans eğitimi alma konusu yurtdışı eğitim danışmanlığı firmalarını da harekete geçirdi. Academix gibi global yurtdışı eğitim danışmanlığı firmaları ile İngiltere’de üniversite okumak için hayal kuran gençler, geçen sene olduğu gibi bu senede İngiltere’deki okullara başvurmaya hazırlanıyor.

İngiltere’de Üniversite Okumak Artık Hayal Olmaktan Çıktı

Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile İngiltere’de dil ve lisans eğitimi almanın daha da kolaylaştığını söylememek mümkün. Dünya eğitim standartlarını belirleyen İngiltere gibi bir ülkede lisans eğitimi almak isteyenler uzun yıllardır bu alanda hizmet veren Academix’e güveniyor.

Yabancı öğrencilerin gözdesi olan İngiltere’de halen 442 binden fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü bilinmekte. Academix ile birlikte İngiltere’de üniversite okumanın hayalini kuran ve buna erişen kişiler daha sonra yüksek lisans, doktora ve master seçeneklerini de değerlendirmeyi ihmal etmiyor. Yüksek lisans için bu adresten detaylı bilgilere bakabilirsiniz: https://www.academix.com.tr/yurtdisinda-universite/ingilterede-universite.aspx

Academix’in İngiltere’de başvuru yapabileceği üniversitelerin sayısı ise oldukça fazla. İngiltere’de lisans ve dil eğitimi almak isteyenler için işte o üniversitelerin listesi!