İzmir Körfezi'nde yosun temizleme çalışması

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yosunlaşmanın su sıcaklığının ve besleyici elementlerin azalması, rüzgarın ve akıntının artmasına bağlı olarak azalacağını belirtti.

İzmir' Körfezi'nde denizin yüzeyini yeşil renkli yosunlar kaplaması şaşkınlığa neden olurken, uzmanlar bunun alg çoğalması yaşandığını söyledi. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı sahilinde etkili olan deniz marulu adı verilen yosunları temizleme çalışmaları da hemen başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kara ekipleri kıyıda, açıkta ise el kepçeleri ile toplanarak yosunları toplama çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen bu durumun uzun yıllardır özellikle bahar aylarında Körfez'in birçok kesiminde meydana geldiğini belirtti.

Karadan ve açıktan çalışma yapılıyor

Denizin yüzeyindeki yeşil örtüyü temizleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden yetkililer, alanın çok sığ olması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması, rüzgar ve akıntının olmaması, kara ve deniz kaynaklı azot-fosfor gibi nutrientlerin (besleyici element) deniz suyundaki konsantrasyonunun artmasından dolayı bu durumun yaşandığını söyledi. Alanda kıyıdan toplama çalışmalarının el kepçeleri ile yapıldığı belirtilirken, alanın sığ olması nedeniyle deniz süpürge gemileri ile çalışma yapılamadığını ifade edildi. Yetkililer, su sıcaklığının ve besleyici elementlerin azalması, rüzgarın ve akıntının artmasına bağlı olarak yosunlaşmanın da azalacağı bilgisini verdi.

Vira Haber