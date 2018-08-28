İnsan kaçakçıları filikalara yöneldi

Türkiye’yi insan kaçakçılığı rotası haline getirmeye çalışan kaçakçılar, yöntem değiştirdi. Kaçakçılar, dayanıksız botların sıklıkla alabora olması üzerine hurda gemilerden çıkan filikalara yöneldi.

Aslında filika satışında Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nın izni olması gerekiyor. Bu izin belgesinde filikaların, nerede, kim tarafından, ne amaçla kullanılacağının belgelenmesi isteniyor ve kullanım bölgeleri takip ediliyor. Ancak bu takibe rağmen bazı filikaların hurdaya ayrılıp imha edilmiş gibi gösterilerek satışı yapıldığı iddia ediliyor.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Bu iddialar kıyı bölgelerinde sıkça gündeme getirilirken, insan kaçakçılığı amacıyla temin edildiği iddia edilen 2 adet gemi filikası Antalya Emniyet Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Filikaların Kumluca Sahili’nde tamir edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

EMNİYET MÜDÜRÜ KONUŞTU

Hürriyet’e konuşan Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kumluca’da tespit edilen filikalarla ilgili araştırmanın devam ettiğini belirterek, “İlgili birimimiz filikaların hangi amaçla sahile getirildiğiyle ilgili araştırmasını sürdürüyor. Filikaların tamir edilerek başka bir gemiye satılma olasılığı ve kaçakçılık girişimi de araştırılıyor” dedi.

FOTOĞRAFLARI İNCELEDİK

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, “Filikalarla ilgili fotoğrafları biz de inceledik. Yer kesinlikle Kumluca. Yaptığımız araştırmaya göre; bu filikaların başka bir yerden Antalya’ya taşındığını tahmin ediyoruz. Sanırım filikaları tamir ediyorlar. İlgili kurumlar da harekete geçti. Biz de yakın takipteyiz” dedi.

YÜKE RAĞMEN BATMIYOR

Kumlucalı bir denizci şu bilgileri aktardı: “Hurdaya ayrılan ve gemi söküm tesislerinde parçalanan gemilerden çıkan filikalar insan kaçakçılığı için yeni bir yöntem oldu. Bu deniz araçlarının tamamının kapalı olması ve aşırı yüke rağmen batmaması kaçakçılar için bir avantaj.”

GÜVENLİ YOLCULUK YALANI

Açıkçası bu filikalar yasadışı yolculuk yapmayı planlayan kişileri de tatmin ediyor. Kaçakçılar filikalı yolculuğu ‘güvenli yolculuk’ şeklinde pazarlıyor ve daha kolay müşteri buluyor. Çünkü botlarla yapılan ve faciaya neden olan yolculuklar özellikle çocuklu aileleri korkutuyor.”

FİLİKALAR HASARLI

Demreli diğer bir denizci ise şu bilgileri aktardı: “Bölgede son zamanlarda çok sayıda filika gördük. Bu filikalar nereden getiriliyor bilmiyorum. Bazı filikalarda tamir edilebilecek hasarlar var. Polis ve sahil güvenlik süreci yakından takip ediyor.” Kaçakçıların yeni yöntemi polisi alarma geçirdi.

Vira Haber