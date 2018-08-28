Rusya'dan Akdeniz'de donanma hamlesi

İzvestiya gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, ağustosun son haftasında bölgede Rusya’nın on savaş gemisi ve iki denizaltısı konuşlanmış durumda.

Yetkililer şu an Akdeniz’de Rusya’nın üç büyük filosundan gemiler bulunduğunu bildiriyor: Kuzey, Balyık ve Karadeniz filoları.

Akdeniz’e yığınak yapan filoda füze gemisi “Mareşal Ustinov” da var. “Veliki NOvgorod” ve “Kolpino” denizaltıları da Rusya’nın Akdeniz’de konuşlanan varlıkları arasında.

Savunma Bakanlığı’nın Suriye’de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde ağustos ayı boyunca savaş gemisi sevkiyatını sürdürdüğü, birkaç geminin daha bölgeye gönderileceği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Esad rejimine yeni bir saldırıya gerekçe hazırlamak için bölgede “provokasyon” ihtimali olduğunu duyurumuştu.

Öte yandan Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, yeni yaptırım ‘nöbetinin’ Washington’u, güncel uluslararası sorunların çözümünde geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştırdığını belirtti.

Sputnik’in aktardığına göre, Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nin Facebook hesabındaki açıklamasında, "Washington, Rusya'ya yönelik yeni gayri meşru tek taraflı yaptırımlar çıkardı. Yerel yönetimin, küresel güvenliğin dayandığı ikili ilişkiler temelini yıkma yönünde acı verici bir heves yaşadığı izlenimi oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin, sorunun aslını öğrenme çabasında bulunmadan kararlar aldığı ifade edilirken Washington'un diyalog çağrılarını görmezden geldiği ve ‘Rusya'nın suçu' ile ilgili hiçbir gerçek kanıta sahip olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Politik elitler, her yeni yaptırım nöbetinin ABD'yi, teröre karşı mücadele ve kitle imha silahların devlet dışı kişilerin eline geçmesi gibi güncel uluslararası sorunların çözümünde geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştırdığını görmüyor" dendi.

Vira Haber