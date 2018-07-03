İnsanlar çığlık çığlığa! Arabalı vapur battı

Geçen ay yaklaşık 200 kişinin öldüğü tekne faciasıyla sarsılan Endonezya’da, bu sefer de 139 yolcunun bulunduğu arabalı vapur battı.

Onlarca kişinin can yelekleriyle suda savrulduğu görüldü. Sulawsi adası yakınlarında batan vapurda en az 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Endonezya’da güvenlik önlemlerinin alınmaması ve denetimin uygulanmaması, sıklıkla böyle kazaların yaşanmasına neden oluyor.

18 Haziran’da dünyanın en derin volkanik göllerinden biri olan Toba’da bir feribot batmıştı. Aşırı yük yüzünden batan gemideki 18 kişi kurtarılırken, 3 ceset bulunmuştu. Henüz bulunamayan 193 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Vira Haber