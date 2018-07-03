Moda Koyu Kupası’nın sahibi Cpm Palamut Yelken Takımı oldu
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen ve bu yıl 39 teknenin yarıştığı Moda Koyu Kupası’nda, IRC2 (Uluslararası Yarış Sertifikası) sınıfında yarışan CPM-Palamut Yelken Takımı birinci oldu.
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Bu yıl kurulan ve eski milli yelkenci Targan Hazarhun liderliğinde sezona iddialı bir başlangıç yapan CPM-Palamut Yelken Takımı İstanbul’da TAYK ve İYK trofelerini takip ediyor. Tecrübeli rakiplerinin yer aldığı grupta TAYK Trofesi’nde üçüncü ve İYK Trofeşi’nde ikinci sırada yer alan ekip, devam eden yarışlarda da podyum hedefliyor.
Vira Haber
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