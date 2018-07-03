12 yaşında Manş’ı yelkenli ile geçti
Tom Goron adındaki 12 yaşındaki çocuk, yelkenli sandal ile Manş Denizi’ni 14 saat 20 dakikada geçti.
A+A-
12 yaşındaki Fransız Tom Goron, Optimist yelkenli sandal ile Manş Denizi’ni en hızlı geçen çocuk oldu.
Geçen çarşamba sabahı yerel saatle 05.00’te Wight Adası’ndan denize açılan Goron 14 saat 20 dakika sonra Fransa’ya ulaştı. 60 millik mesafeyi 4 deniz milini aşan bir hızla kat etti.
Goron, bu alanda 2016’da 15 yaşındaki Violette Dorange tarafından kırılan önceki rekoru 36 dakika farkla geçti.
Vira Haber
Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Etiketler : Violette Dorange manş denizi, optimist, tom goron, yelkenli tekne
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.