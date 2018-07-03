12 yaşında Manş’ı yelkenli ile geçti

12 yaşındaki Fransız Tom Goron, Optimist yelkenli sandal ile Manş Denizi’ni en hızlı geçen çocuk oldu.

Geçen çarşamba sabahı yerel saatle 05.00’te Wight Adası’ndan denize açılan Goron 14 saat 20 dakika sonra Fransa’ya ulaştı. 60 millik mesafeyi 4 deniz milini aşan bir hızla kat etti.

Goron, bu alanda 2016’da 15 yaşındaki Violette Dorange tarafından kırılan önceki rekoru 36 dakika farkla geçti.

Vira Haber