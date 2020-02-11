İnsanlık dışı balık avı yapanlara yüklü ceza

Konya'da, Beyşehir Gölü'nde elektroşok yöntemiyle yasa dışı balık avlayan 5 kişiye 420 bin lira ceza verildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölkaşı Mahallesi'nde yasa dışı elektroşokla balık avı yapıldığı ihbarını alan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

5 kişi yakalandı

Ada kıyısındaki sazlık alanlara gelindiğinde kendilerine yaklaşan bir teknenin olduğunu gören şahısların, balıkçı teknesinin içerisinde bulunan malzemeleri sazlık içerisine atarak seyre devam ettikleri fark edildi. Kaçmaya çalışan balıkçı teknesinin içerisinde bulunan T.D., A.Ö., H.Ç., K.A. ve D.A. isimli şahıslar kısa sürede durdurulan teknede yakalandı.

Av tüfekleri ele geçirildi

Teknenin seyir yaptığı bölgede yapılan arama ve kontrollerde önce göl içerisinde tüfekle vurulmuş ve saçma izleri olan, kanamaları devam eden 2 adet sakar meke ve 1 adet elma baş patka ördek bulundu. Ördeklere yaklaşık 5 metre mesafede ise göl içerisine atılmış av tüfekleri ele geçirildi. Aramalarda ayrıca av tüfeklerinin bulunduğu mevkiye yaklaşık 15 metre mesafede sazlık alanda birbirine 2 metre mesafede içerisinde çok sayıda sazan balığı olan iki ayrı çuval fark edildi. Çuvalların sudan çıkarılmasının ardından sazlar arasına gizlenmiş filikada bulundu. Filikanın içerisinde elektroşok yöntemiyle kullanılan balık toplama filesi ile yakınında yaklaşık 4 metre uzunluğunda akü bağlantı kablosu ele geçirildi.

Ekipler 120 kilo sazan balığına el koydu

Avcıların göl sularına attıkları elektroşokla avcılıkta kullanılan akü ve invertör adlı cihaz ise yapılan tüm aramalara rağmen alanın sık sazlık, göl dibinin otluk ve bataklık olması sebebiyle bulunamadı. Ekipler denetimlerde elektroşok yöntemiyle avlandığı belirlenen 120 kilo sazan balığı, ateşli silahla vurulmuş 2 adet sakar meke ve 1 adet ermabaş patka ördek ile 1 filika, ruhsatsız 3 otomatik ve takozsuz av tüfeği, çok sayıda fişek, kepçe, kafa ışığı ve akü bağlantı kablolarına el koydu.

420 bin TL ceza

Teknenin seyir yaptığı bölgede yapılan kontrollerde de tüfekle vurulmuş 2 sakar meke ile elma baş patka ördek bulundu. Yine aynı yerde göle atılmış av tüfekleri ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği tarafından 5 kişiye toplam 420 bin 185 lira ceza uygulandı.

Vira Haber