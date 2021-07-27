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İnsansız su üstü araçlar savunma sanayisi için yarışacak

İnsansız su üstü araçlar savunma sanayisi için yarışacak

Türk savunma sanayisi, insansız araçlar konusundaki çalışmaların geniş tabana yayılması amacıyla gençlere yönelik İnsansız Su Üstü Araçları Prototip Yarışması düzenliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine,  savunma sanayisinde nitelikli insan kaynağına yönelik çalışmalara devam  ettiklerini söyledi.

Başkanlık olarak 2017'den beri düzenledikleri ROBOİK yarışmasını bu  sene insansız su üstü araçları alanında yaptıklarını ifade eden Demir, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Türk savunma sanayisi olarak insansız hava araçlarında edindiğimiz  tecrübe ve başarıyı deniz ve kara alanlarında da göstereceğimize inanıyoruz. Bu  kapsamda insansız deniz sistemlerine yönelik birkaç ayrı alanda devam eden  projelerimize de hız verdik. Savunma sanayisinde elde edilecek bir kazanımın yolu  genç yaşta zihinlerde bu kavramın oluşmasından geçiyor. Biz de bu bilinçle genç  kardeşlerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Bunun için ROBOİK yarışmamızı bu sene  sadece lise ve üniversite öğrencilerine açık olacak şekilde 'Hayallerimizi  üretiyor, geleceğe yelken açıyoruz' sloganıyla düzenliyoruz."

Demir, yarışmayla insansız otonom görev icra etme kabiliyetine sahip  su üstü araçlarının tasarımını ve prototip üretimini hedeflediklerini belirtti.  Böylece çeşitli senaryolara ilişkin görevleri başarıyla icra edebilecek uzaktan  komutalı veya otonom görev icra etme kabiliyetine sahip su üstü araçlarının  üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında geniş tabana yayılarak, özgün  araçların üretilmesine öncülük etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Demir, yarışmaya  katılacak gençlere başarılar diledi.

PARKURUN SONUNDA ÖDÜL BEKLİYOR

Yarışmaya katılacak takımlar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığı tarafından kriterleri belirtilen senaryolara ilişkin görevleri başarı  ile icra edebilecek araçlar geliştirecek.

Projelere ilişkin dokümanlar jüri tarafından değerlendirilerek, en  yüksek puanı alan ilk 10 takım yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Yarışmaya hak  kazanan bu takımlara 10 bin liraya kadar finansal destek sağlanabilecek.

Yarışmanın final bölümünde araçlar oluşturulacak parkurda navigasyon,  rotayı koruma, manevra kriterlerine göre performanslarını sergileyecek.

Yarışma sonunda ilk üçe giren takımlar sırasıyla 50, 30 ve 20 bin  liralık ödüllere sahip olacak.

Yarışmaya başvurular, 10 Eylül'e kadar yapılabilecek.

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Vira Haber

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