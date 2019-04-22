Instagramdan Nasıl Para Kazanılır?

Instagram’dan para kazanmanın birçok farklı yolu bulunmaktadır. Bu makalede bunlardan bahsettik, sizler de bu yöntemleri kullanarak oldukça iyi miktarlarda kazançlar elde edebilirsiniz.

Ürün Satışı Yaparak

Eğer hali hazırda işlettiğiniz bir dükkanınız veya butik bir yeriniz varsa, burada sattığınız ürünleri, Instagrama yükleyerek satış yapabilirsiniz. Bu yapmak için ilk olarak işletmenize ait bir Instagram hesabı açmanız gerekmektedir. Daha sonra ise ürünlerinizin fotoğraflarını paylaşarak işe devam edebilirsiniz. Fotoğrafın açıklama kısmına da ürün hakkındaki bilgileri yazarak müşterilerin daha hızlı bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. Instagram hesabınızın açıklama kısmına işletmenizin adresini, telefon numarasını ve benzeri bilgileri vererek müşterilerin işletmenizi daha kolay bulmasını ve daha hızlı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Instagram üzerinden yapacağınız kampanyalar sayesinde müşterilerin ürünlerinize olan ilgisini arttırabilir, bu sayede satış rakamlarını yukarılara çekebilirsiniz. Eğer uzun süredir Instagram’da olmanıza rağmen istediğiniz takipçi sayısına ve satışa ulaşamadıysanız, hesabınızın reklamını yaptırabilir böylece daha fazla kullanıcıya ve potansiyel alıcıya ulaşma şansı yakalamış olursunuz. Aynı zamanda instagram takipçi satın al hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Önerdiğimiz firma ise Zirve Takipçi'dir.

Satış Ortaklığı Yapmak

Bu iş türünde yapılması gereken oldukça az şey bulunmaktadır. Satış ortaklığı size ait olmayan bir ürününün satılmasına yardımcı olarak, yani o ürünü pazarlayarak komisyon ücreti almaktır. Bu işi yapmak istiyorsanız ilk olarak, Instagram üzerinden iyi satış miktarları yakalayabileceğini düşündüğünüz işletmelerle iletişime geçmektir. Herhangi bir işletme ile anlaştığınız taktirde ise ona işletmeye ait bir Instagram hesabı açmanız gerekmektedir. Daha sonra ise işletmede satılan ürünlerin fotoğraflarını siteye yükleyebilir, böylece satışa başlayabilirsiniz. Sattığınız ürün başına da komisyon alabilirsiniz. Satış ortaklığı yapmak için yüksek instagram takipçi sayısı gibi etmenler satışlarınızı artırabilir.

Sosyal Medya Hesap Yönetimi

Sosyal medya hesaplarını iyi bir şekilde yönettiğinizi düşünüyorsanız bu iş tam da size göre, büyük firmaların veya büyümekte olan firmaların sosyal medya hesaplarını yöneterek oldukça iyi miktarlarda paralar kazanabilirsiniz. Bunun için iyi bir photoshop bilginizin olmasını firmalar sizden isteyecektir. Çünkü paylaşmanızı istedikleri içeriklere ait görselleri kendiniz hazırlayacaksınız. Bunun dışında ise yapacağınız zor bir şey bulunmamaktadır. Eğer boş zamanınız fazlaysa birden çok firma ile anlaşarak sosyal medya sayfalarını yönetebilirsiniz. Doğal olarak ne kadar fazla sayfa yönetirseniz de geliriniz o kadar çok artacaktır. Bu tamamen size kalmış bir seçimdir. İlerleyen zamanlarda oldukça fazla sayfa yönetmeye başladığınızda ise kendinize ait bir sosyal medya ekibi kurarak onları yönetebilirsiniz. Bu yöntemleri kullanarak Instagram üzerinden oldukça iyi miktarlarda paralar kazanabilir, Instagramı ek gelir kapısı yapabilirsiniz. Instagramdan para kazanma ile ilgili başka yazılar da okumak istiyorsanız https://www.zirvetakipci.com adresine göz atmanızı önermekteyiz.