Kadıköy'de yelkenler bu kez hayat için açıldı

Organ bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe ünlü simalar da katıldı. Etkinlikte gerçekleştirilen yarışta yelkenler yine 'hayat için fora' dedi.

Kadıköy'de sosyal sorumluluk amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneğinin gerçekleştirdiği ve organ bağışı konusunda en önemli organizasyonlardan birisi olan "Hayata Yelken Aç" etkinliğine birçok sanatçı ve sporcu katılarak organ nakli konusunda dikkat çekmeye çalıştı.

"Rotamız Yeni Hayat" sloganı ile hayata geçirilen proje ülkemizde organ bekleyen on binlerce insan olmasına rağmen yetersiz olan organ bağışı konusuna dikkatleri çekmeyi ve bu insanlara yeni bir umut olmayı amaçlıyor.

Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği Başkanı ve Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Türkiye'nin organ nakli konusunda son 15 yılda çok önemli bir mesafe kat ettiğine dikkat çekerek, "Devlet tabii çok destek oluyor. Bu tedavi çok ağır bir tedavi, pahalı bir tedavi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, önemli olan şey yeterli organı bulabilmek. Kadavra organ nakli Türkiye'de hala az sayıda. Ağırlıklı hep canlıdan yapıyoruz çünkü kadavra organ bağışı yetersiz. Bunun için bunu gündemde tutmak gerekiyor. Biz de Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği olarak aktivasyonlar düzenliyoruz. Zaman zaman bilimsel toplantılar düzenliyoruz.'Hayata Yelken Aç' projesine de bunlardan biri. Bu yıl 3'üncüsünü düzenliyoruz. Umarım insanlar bunu bir kez daha düşünür, organ bağışını kendi gündemlerine alırlar. Bekleyen binlerce hastamıza çare olurlar şifa olurlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinliğe, Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibi tarafından karaciğer nakli gerçekleştirilen Muhammet Yusuf Diken ve ailesi de katıldı. Kendisine nakledilen karaciğer sayesinde hayata tekrar tutunan Muhammet Yusuf Diken'in Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'ı gördüğünde koşarak sarılması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Organ bağışı hakkında konuşan baba Zeydi Diken, "Organ bağışı hayat kurtarıyor. Ben şahsen bütün organlarımı bağışlıyorum" dedi.

Etkinliğe ünlü oyuncu Zeynep Beşerler İçgören de katılarak toplumsal farkındalık oluşturma konusunda destek oldu. Türkiye'de organ bağışı konusunun önemine vurgu yapmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirten Zeynep Beşerler İçgören, "Amacımız organ bağışının herkesin aklında olması ve organ bağışlamanın ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'de bu kadar organ bekleyen insan varken bunun önemini vurgulamak. İnşallah birilerine gidiyordur yaptığımız iş, İnşallah birilerine dokunabiliyordur. Keşke daha çok katılım olsa, maalesef istediğimiz katılımı her zaman elde edemiyoruz. Tabii vakit çekimler o bu her şey çok yoğun ama hayatın başka bir tarafı var. Biraz belki bu konuda duyarlı olmak gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Etkinliğe ünlü moda tasarımcısı Tanju Babacan da katıldı. Organ bağışının önemine dikkat çeken Babacan, "Hepimiz potansiyel ihtiyaç sahibiyiz, biraz korkuyoruz galiba diye düşünüyorum. Ama bu çoğulu kimseyi sorgulayarak değil kendimi sorgulayarak başladım. Ben organlarımı bağışlamaya hazır mıyım? Ben bir sonraki level adını taktığım ölümden sonraki fikir ve düşüncelerim inançlarım nedir, inançlarıma acaba benim dünyada böyle bir iyilik yapmama engel teşkil ediyor mu? Bazı organlarının birilerine fayda göstermesi dışında, çok sevdiğiniz geride bıraktığınız organlar insanlar o organlarla yine size dokunuyor olabilirler" dedi.

"'Hayata Yelken Aç' adlı proje için bu kadar insanın bir araya gelmiş olması çok özel"

Etkinliğe katılan spor yazarı ve sunucu Merve Toy, "Spor, organ bağışı gibi anlamlı ve önemli bir konuda insanları bilinçlendirmek ve bunun duyurusunu yapmakla birleşince çok daha anlamlı oluyor. O yüzden böyle organizasyonlar tabii ki daha çok katılmaya ve duyurulmasına hassasiyet gösterdiğimiz organizasyonlar. Organ nakli ve organ bağışı ile ilgili 'Hayata Yelken Aç' adlı proje için bu kadar insanın bir araya gelmiş olması ve bu mesaj için yarışılacak olması çok özel. Umarım organ nakli ile ilgili bağışı ile ilgili mesajlar yerini bulur" şeklinde konuştu.

Etkinlikte daha sonra birçok yelken yarışı sporcusu ile katılımcılar, yelkenli teknelerine binerek denize açıldı. Birçok yelkenli tekne burada kıyasıya bir yarış gerçekleştirdi. Anlamlı etkinlikte yapılan yarışta bu kez yelkenler 'hayat için' açıldı.

IRC 0 sınıfı birincisi "Orient Express 6", IRC 1 sınıfı birincisi "Mad X", IRC 2 sınıfı birincisi "Palamut", IRC 3 sınıfı birincisi "Keyfim 3,5-Columbia Alize", IRC 4 sınıfı birincisi "Ada- Pupa Adrenalin Wind 4 Speed", Gezi sınıfı birincisi ise "Moda Deniz Kulübü" takımları oldu.

Vira Haber