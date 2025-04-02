İran, 3 Milyon Litreden Fazla Akaryakıt Taşıyan 2 Tankere El Koydu

İran'da kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen iki yabancı petrol tankerine operasyon düzenlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah Basra Körfezi'nde düzenlenen operasyonda akaryakıt kaçakçılığı yapan şebekelere bağlı 'Star 1' ve 'Vintag' adlı 2 yabancı petrol tankerine el konuldu. Organize şekilde kaçakçılık yaptığı belirlenen tankerlerde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 25 mürettebat gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Tankerler hakkında bilgi verilmedi



Vira Haber