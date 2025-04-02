İzmit Körfezi'ne Akan 12 Dere Yakından İzleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin su kalitesini izlemek ve kirliliği önlemek amacıyla TÜBİTAK-MAM ile koordineli çalışıyor. Bu kapsamda İzmit Körfezi'ne dökülen Kumla, Ağa, Ambarlı, Saz, Ova, Narca, Kiraz, Halı, Hisar, İhsaniye, Kaytaz ve Karakoç derelerinden alınan su numuneleri, TÜBİTAK MAM laboratuvarlarında inceleniyor. Numunelerden debi, sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve iletkenlik gibi kimyasal-fizikokimyasal parametreler sahada ölçülürken, laboratuvarda organik kirlilikler ve besin elementi analizleri yapılarak su kalitesine dair güncel veriler elde ediliyor. Böylece Körfez'deki su kalitesi anlık olarak takip edilerek gerekli önlemler alınabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni ileri biyolojik arıtma tesisleriyle donatarak temiz bir deniz ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. 2007 yılından bu yana TÜBİTAK MAM ile yürütülen "İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Körfez'de bulunan 6 farklı deniz istasyonundan dört mevsim boyunca örnekler alınıyor.

Temiz bir Körfez'e kavuşmak için son derece önemli olan su kalitesi izleme çalışmalarında elde edilen verilerin tümü, Körfez su kalitesi ve ekosistem modellerine girdi oluşturuyor. Bu sayede evsel veya endüstriyel girdilerdeki değişimlerin Körfez su kalitesine ve ekosistemine etkileri izlenebiliyor ve alınması gerekli önlemler ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı belirlenebiliyor.

Vira Haber