İran: Gemi Suriye'ye gitmiyordu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık’ın alıkoyduğu gemi hakkında açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Birleşik Krallık toprağı olan Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran'a ait geminin Suriye'ye gitmediğini açıkladı.

Irakçı, ayrıca alıkoyulan geminin iki milyon varil petrol taşıyabilecek kapasitede olmayacağını belirtti.

Önceki hafta, Cebelitarık yetkilileri ile İngiliz özel güçleri, İran'a ait olduğu tahmin edilen ve Suriye’ye 2 milyon varil petrol taşıdığını iddia ettikleri, tankere Şam’a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koyduklarını açıklamışlardı.

Vira Haber