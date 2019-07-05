Yunanistan Doğu Akdeniz çalışma sahasını genişletiyor

Yunan enerji şirketi Energean, İtalyan enerji şirketi Edison'un petrol ve gaz birimini satın alarak Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını genişletecek.

İsrail'de doğalgaz arama faaliyetleri ile bilinen Yunan enerji şirketi Energean, İtalyan enerji şirketi Edison'un petrol ve doğalgaz birimini 750 milyon dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Energean, İtalya açıklarındaki Cassiopea sahasında üretimin planlandığı gibi 2022'de başlaması halinde Edison'a 100 milyon dolar daha ödeyecek.

Açıklamaya göre anlaşma Edison’un İtalya, Cezayir, Hırvatistan, İngiltere ve Norveç Kuzey Denizi’nin yanı sıra Yunanistan’daki varlıkları da içeriyor. Bu varlıklarla birlikte Energean’ın portföyü net günde 69 kilovaril petrole eşdeğer (kboed) artacak.

Yapılacak bu satın alma ile Energean'ın Doğu Akdeniz'deki operasyonları Mısır açıklarına doğru ciddi şekilde genişleyecek.

Vira Haber