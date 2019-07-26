İran gemisinden acil durum sinyali

Hazar Denizi'nde İran'a ait Shabahang adlı 57 metre boyundaki kargo gemisi kaza yapması üzerine acil durum sinyali verdi. Azerbaycan'ın olay yerine iki helikopter ve Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi gönderdiği belirtildi.Şu ana kadar 9 mürettebatın kurtarıldığı bilgisi aktarıldı.

AZERBAYCAN ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Azerbaycan'ın olay yerine iki helikopter ve Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi sevk ettiği açıklandı.Azerbaycan Devlet Denizcilik İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Lenkeran limanı yakınlarında İran bandıralı Shabahang adlı yük gemisinin yardım çağrısı yaptığı; çağrıya, acil durum helikopterleri ve ekiplerinin cevap verdiği belirtildi. Bunun sonucunda 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Gemi kazasının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Vira Haber