Fukuşima'daki diğer santralde kapatılıyor

Fukushima Daini, 2011 yılında meydana gelen tsunami ve deprem dolayısıyla zarar gören ve sonrasında kapatılan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ne sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yapılan açıklamada TEPCO yönetim kurulunun söz konusu kararı temmuz ayı sonunda resmi olarak onaylayacağı ve ilgili görevlilerin de buna paralel olarak nükleer santrali pasif hale getireceği belirtildi. Fukushima Daini Nükleer Santrali 2011'deki tsunamiden etkilenerek felaket boyutuna çok yaklaşmış ancak jeneratörlerin devreye girmesiyle soğutma sistemi yeniden aktif hale getirilebilmişti.

TEPCO Başkanı Tomoaki Kobayakawa'nın konuyla ilgili olarak başkent Tokyo'nun 240 kilometre kuzeyinde bulunan Fukushima II Santrali'ne (Fukushima Daini) gideceği, söz konusu kararın firma olarak geçen sene haziran ayında görüşülmeye başlandığı kaydedildi. Şirket sözcüsüyse konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Daini Nükleer Santrali kapatılırsa, TEPCO'nun elinde potansiyel olarak işlettiği sadece bir reaktör kalacak. Firma, bölge halkının karşı çıkmasına rağmen Japonya'nın nükleer santraller konusunda kabul ettiği yeni yasalara binaen Daini'deki iki reaktörü onarıp kullanıma açmak istiyordu.

2011'de yaşanan Fukuşima Nükleer Felaketi'nden sonra Japonya işlettiği 54 reaktörün 21'ini kapatmış, yeni kanunlara uyum sağlayan 33 rektörün çalışmasına ruhsat verilmişti.

Tsunami önce dokuz şiddetinde meydana gelen Tohoku depremi sebebiyle 11 Mart 2011'de Fukuşima I Nükleer Sanrali'nin (Fukushima Daini) soğutma mekanizmaları devre dışı kalmış, dev dalgaların koruyucu duvarı aşması sonucu jeneratörler de çalışmayarak altı rektörden aktif halde olan üçü kısmen erimişti.

Yetkililer kaza sonrası yaşanan nükleer sızıntının tehlike derecesini Radyolojik Durum Ölçeği'ne göre 7'ye (Çernobil ile aynı seviye) çıkarmıştı.

Fukuşima Nükleer Felaketi, 26 Nisan 1986'da Sovyetler Birliği döneminde Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan kazadan sonraki en büyük nükleer felaket olarak kabul ediliyor.

Vira Haber