Bu gölde yüzmek cesaret ister

Pasifik'in ortasında 250 adadan oluşan Palau’da 21 bin insan ve sayılamayacak kadar çok denizanası yaşıyor. Turizm ve balıkçılık ile geçimini sağlayan ülkenin en büyük özelliği, içi denizanalarıyla dolu, yaklaşık 60 dönüm büyüklüğünde dev bir tuzlu su gölüne sahip olması.

Etrafı sık ormanla çevrili bu gölün özelliği içinde yaşayan milyonlarca denizanası olması.

Yıllar içinde geçirdikleri evrim sonucu insanlara zarar veren yapılarının değişim göstererek zararsız hale gelmesi, bu sıradışı gölde yüzmeyi güvenli kılıyor.

Eil Malk adasının doğu kesiminde yer alan Denizanası Gölü'nün uzunluğu 460, genişliği ise 160 metre civarında. Oluşum, 50 metre de derinliğe sahip.

Denizanası gölü dünyada nadir görülen tuzlu su göllerinden biri. Çevresindeki kireçtaşı oluşumundan dolayı Pasifik Okyanusu ile bağlantısı var. Ama okyanusun suyunu kullanmasına rağmen vahşi hayatın etkilerinden korunmayı başarmış.

Gölün içerisinde iki tür denizanası bulunuyor; Altın Denizanası ve Ay Denizanası. Gün içinde bu iki tür de belli aralıklarla beslenmek için yüzeye çıkıyorlar. Bu sırada oluşan manzara gökyüzündeki bulutlara benziyor.

Bilim insanlarının çalışmaları, dünyanın her yerinden dalgıçların akın ettiği bu doğa harikasının oluşumunun 12 bin yıldan daha uzun bir zamana dayandığını ortaya koyuyor.

Vira Haber