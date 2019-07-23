ABD Donanması yeni gemisi USS Oakland suya indi

ABD Donanması’nın yeni kıyı muharebe gemisinin Independence varyantı Oakland (littoral combat ship/ LCS) Alabama’da bulunan tersanede suya indi. Kıyıya yakın ortamlarda çalışmak için tasarlanan platform, açık denizde de kullanılabiliyor. Envantere girdiğinde USS Oakland adını alacak gemi mayın ve sessiz dizel denizaltı ve hızlı su üstü araçları gibi asimetrik tehditlere karşı inşa edildi. Üç bin 200 ton deplasman ağırlığına sahip olan gemi 127,4 metre uzunluğunda 40 knot üstü hıza ulaşabiliyor.

İki farklı firmanın inşa ettiği LCS sınıfı geminin iki varyantı bulunuyor; Freedom ve Independence. Freedom ekibi Lockheed Martin önderliğinde Wisconsin, Marinette'de, Independence ekibi ise Austal USA liderliğinde Alabama, Mobile’de konuşlanmış durumda.

Vira Haber