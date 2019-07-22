Katar doğalgaz sahaları için yeni üs kurdu

Toplam 639 bin 800 metrekarelik bir alana kurulu olan Al Daayen Donanma Üssü’nün, deniz sınırlarının güvence altına alınmasına, deniz devriyeleri yürütülerek tüm kıyıların güvenlik kontrolünün ve korunmasının sağlanmasına katkıda bulunacağı belirtildi. Deniz üssü ayrıca, spor, eğitim ve sağlık tesislerini içeriyor ve altı metre deniz derinliğine sahip bir limanı da bünyesinde bulunduruyor.

Bölgede güvenliği sağlayacak platformlar arasında Antalya merkezli Ares tersanesinde inşa edilen 48 metre boyundaki 150 HERCULES açık deniz karakol gemisi ve 34 metre boyundaki ARES 110 HERCULES süratli karakol botu da bulunuyor.

Vira Haber