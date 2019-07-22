Katar doğalgaz sahaları için yeni üs kurdu
Katar, yeni Al Daayen Donanma Üssü’nün açılış törenini 14 Temmuz’da gerçekleştirdi. Katar’ın doğu kıyısında Doha’nın yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Al-Daayen’de bulunan üssün, kuzeyde yer alan yeni doğalgaz sahalarını güvence altına alması planlanıyor.
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Toplam 639 bin 800 metrekarelik bir alana kurulu olan Al Daayen Donanma Üssü’nün, deniz sınırlarının güvence altına alınmasına, deniz devriyeleri yürütülerek tüm kıyıların güvenlik kontrolünün ve korunmasının sağlanmasına katkıda bulunacağı belirtildi. Deniz üssü ayrıca, spor, eğitim ve sağlık tesislerini içeriyor ve altı metre deniz derinliğine sahip bir limanı da bünyesinde bulunduruyor.
Bölgede güvenliği sağlayacak platformlar arasında Antalya merkezli Ares tersanesinde inşa edilen 48 metre boyundaki 150 HERCULES açık deniz karakol gemisi ve 34 metre boyundaki ARES 110 HERCULES süratli karakol botu da bulunuyor.
Vira Haber
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Etiketler : Katar, Al Daayen Donanma Üssü, ares tersanesi, hercules, liman
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