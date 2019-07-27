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Gemi boyaları ile ilgili yeni düzenleme

Gemi boyaları ile ilgili yeni düzenleme

Gemi karinalarındaki organik kirlenmeyi önleyici sistemlerde kullanılan bileşiklerin, insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeye gidildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Gemi Boya Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, gemilerin karinalarında organik kirlenmeyi önleyici sistemlerde kullanılan bileşiklerin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya, ortadan kaldırmaya ve gemilerin bazı bölümlerinin koruyucu kaplamalarına ilişkin temel gereklilikler tespit edildi.

Düzenlemede, organik tutunma önleyici sistemlerin genel esasları, denetim ve belgelendirme şartları, koruyucu kaplamaların ve boyaların temel gerekleri de yer aldı.

Vira Haber

 

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