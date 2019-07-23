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Yunusların cenneti Ogasawara Adaları

Yunusların cenneti Ogasawara Adaları

Pasifik Okyanusu'nun ortasında oturan Dünya Mirası Ogasawara Takımadaları (aynı zamanda Bonin Adaları olarak da bilinir) yunus popülasyonu açısından oldukça zengin.

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Japonya'nın havalimanı olmadığı için sadece deniz yoluyla ulaşılabilen en uzak noktası olan Ogasawara Adaları adeta bir yunus cenneti.

Adaya ulaşabilmenin tek yolu Tokyo'dan yapılan 25 saatlik feribot yolculuğu.

30'un üzerinde tropik ve subtropik adadan oluşan takımadalarda uzun yıllar yerleşim olmaması, ekosisteminin bozulmamasını sağlamış.

Dalış açısından dünya çapında üne sahip Ogasawara Adaları, yunus popülasyonu açısından oldukça zengin.

Adaları çevreleyen denizin berrak suları, dalış tutkunları ve sualtı fotoğrafçıları için eşsiz manzaralar oluşturuyor.

İnsanlara karşı sıcak tavırlarıyla bilinen yunuslar da bu dalışlar esnasında dalgıçlara eşlik edince ortaya hoş görüntüler çıkıyor.

İlk kez İspanyol Gezgin Ruy Lopez de Villabos tarafından 1543 yılında keşfedilen adalar, oldukça engebelli bir yapıda olduğundan sadece yaklaşık üçte biri tarıma elverişli.

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Vira Haber

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