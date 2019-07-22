Japon Donanması 2. kez ‘Maya’landı

Japan Marine firmasının, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri için inşa ettiği Maya sınıfı muhrip geminin ikincisi 17 Temmuz’da teslim edildi. Haguro olarak adlandırılan 170 metre uzunluğundaki gemi, Raytheon AN/SPY-1D(V faz dizinli radar ile Lockheed Martin üretimi Aegis Gemi Entegre Muharebe Komuta Kontrol sisteminin Japonya’ya uyarlanmış J7 versiyonunu kullanıyor. İnşası yaklaşık 1,6 milyar ABD Dolara mal olan platformun Mart 2021’de envantere girmesi planlanıyor.

İlki 2018 yılında teslim edilen muhripte yaklaşık 300 mürettebat görev yapıyor. Çok maksatlı çekili sonar sistemi ve elektronik harp özellikleriyle donatılan Maya sınıfı gemiler, sekiz bin 200 ton deplasman ağırlığına sahip. Mart 2020’de envantere girmesi planlanan ilk platformun deniz testlerine haziran ayında başlandı.

Vira Haber